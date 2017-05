Oltre alla moglie Vicky, ai figli e ad altri parenti c'era Tom Morello, c'erano James Hetfield e Lars Uhlrich dei Metallica, c'era Dave Navarro, c'era Pharrell Williams, c'erano Joe Walsh, Dave Grohl, Perry Farrell dei Jane's Addiction, c'era Jerry Cantrell degli Alice in CHains, c'erano gli attori Josh Brolin e Brad Pitt, e c'erano, naturalmente, i suoi compagni di band dei Soundgarden, ai funerali di Chris Cornell, che si sono tenuti oggi 26 maggio, alle 11 ora locale (le 20 da noi in Italia), in forma privata, al cimitero Hollywood Forever. La cerimonia è iniziata sulle note di "The Promise", una delle ultime canzoni dello scomparso musicista. Nel corso di essa, Tom Morello e Josh Brolin hanno pronunciato dei brevi discorsi, Chester Bennington dei Linkin Park ha cantato "Hallelujah" e in chiusura è stata fatto ascoltare "All night thing" dei Temple of the Dogs.

A mezzanotte da noi, le tre del pomeriggio a Los Angeles, è prevista una commemorazione pubblica, per la quale già si è riunito un folto gruppo di fan.