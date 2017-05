In Italia non hanno mai avuto grade seguito, ma altrove sono una band di culto. I Big Star, fondati nel 1971 a Memphis, Tennessee, da Alex Chilton, Chris Bell, Jody Stephens e Andy Hummel, hanno avuto una breve carriera (sono stati attivi fino al 1974, per poi rimettersi insieme vent'anni più tardi) e hanno pubblicato solo tre album di studio: due nel primo periodo di attività, #1 Record (1972) e "Radio City" (1974), uno postumo ("Third / SIster Lover", 1978) e uno dopo la reunion ("In space", 2005).

Sono considerati una power-pop band un po' speciale, per via delle tematiche poco allegre delle loro canzoni, e li si ritiene in un certo senso anticipatori della scena indie/alt rock.

Alla mezza dozzina di compilation dei Big Star pubblicate fra il 1994 e il 2013 si aggiunge ora "Best of Big Star", che raccoglie 16 canzoni tratte dai primi tre "classici" album della band, alcune in rare versioni "single edit". Le note di copertina sono state scritte da Jody Stephens, unico supertite della formazione originaria, con Robert Gordon.

Qui sotto un assaggio della compilation, il single edit di "In the street"; più sotto la tracklist.

01 In the Street (single mix)

02 Don’t Lie to Me (single version)

03 September Gurls (single version)

04 Thirteen

05 Jesus Christ (single edit)

06 I’m in Love With a Girl

07 O My Soul (single edit)

08 Feel

09 When My Baby’s Beside Me

10 Take Care

11 Life Is White

12 Watch the Sunrise (single version)

13 The Ballad of El Goodo

14 Nightime

15 Back of a Car

16 Thank You Friends