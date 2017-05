Il rapporto delle rockstar con la pubblicità è sempre stato controverso. La regola è: sono tutti assolutamente contrari fino a quando il numero di zeri della proposta economica non è spaventoso. Uno dei pochi artisti capaci di rifiutare somme astronomiche è Tom Waits, che è arrivato al punto di citare in giudizio una nota marca per aver usato un cantante che ricordava da vicino la sua voce (per la cronaca è riuscito anche a vincere). Certo, dipende anche da cosa devi pubblicizzare. Un conto è prestare la tua voce o la tua musica per un preservativo (e rischiare di sentirti dire: che musica del cazzo) e un conto è cederla per una marca di gioielli o un’automobile di lusso o altro ancora. Oppure bisogna avere un gran senso dell’ironia. Però, a tutto c’è un limite.

La storia più divertente su questo limite riguarda Johnny Cash. Una delle sue canzoni più note era stata richiesta per uno spot di una crema contro le emorroidi. "The man in black" era inorridito per la proposta e si era preoccupato non poco dopo aver saputo che uno dei due autori, Merle Kilgore, aveva già dato il suo assenso. Per sua fortuna, l’altro autore era June Carter Cash, sua moglie, anche se a volte convincere la propria moglie è più difficile che un mulo a muoversi.



Alla fine anche June disse no, grazie, e non se ne fece niente

Sapete quale canzone volevano usare per curare le emorroidi? "Ring of Fire". Anello di fuoco. Viva la fantasia.



Questo aneddoto è estratto dal libro "Rock bazar - volume secondo" di Massimo Cotto, edito da "Vololibero Edizioni" (344 pagine, 15,30 euro)