L'ex Oasis Liam Gallagher ha appena pubbblicato il suo singolo da solista "Wall Of Glass", primo estratto dal suo album di debutto come solista - che giungerà prossimamente. In una recentissima intervista, in vista dell'inizio dell'attività live, ha anche rilasciato alcune indiscrezioni sulla scaletta che proporrà, in cui saranno incluse anche canzoni degli Oasis.

Liam ha spiegato:

Quelle che farò è perché mi piace cantarle.

E ha aggiunto che sicuramente peroporrà "Rock ’N’ Roll Star" e "D’You Know What I Mean?". Ma non è tutto, perché ha rivelato che alle prove "Slide Away" "suonava molto bene"e che la versione che fa con la sua band di "Be Here Now" ricorda i Rolling Stones. Inoltre ha detto che "Rockin’ Chair" è nel mirino e "Morning Glory", provata, è venuta bene.

Invece non è certo di voler cantare "Round Are Way" (ha spiegato: “alcuni pezzi sono difficili da cantare ormai e mi rifiuto di abbassare la tonalità, perché finiscono per suonare schifosamente fangosi"). Liam ha anche categoricamente escluso di voler fare "Don’t Look Back In Anger", "Don’t Go Away" e "I Hope, I Think, I Know".