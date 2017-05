Gli Europe, la blasonata band svedese di pop metal/AOR, è in procinto di pubblicare (il 30 luglio) un DVD dal vivo intitolato "The Final Countdown 30th Anniversary Show - Live At The Roundhouse".

Come suggerisce la denominazione, si tratta di un live che immortala il tour in cui gli Europe celebrarono il trentennale del loro album più famoso, ossia "The Final Countdown", uscito nel 1986. Nella fattispecie, le immagini sono quelle della data londinese del 12 nobvembre 2016.

Il video sarà disponibile in diversi formati: DVD+2CD, Blu-ray+2CD, digital audio-only, box deluxe stampato in 1.000 copie (da settembre).

Il gruppo ha appenafinito di incidere il successore di "War Of Kings" presso i leggendari studi londinesi di Abbey Road, per la produzione di Dave Cobb.