Liam Gallagher torna sulle scene con il primo singolo estratto da quello che sarà il suo album d'esordio come solista, "As you were", di prossima pubblicazione. Inizialmente, il più piccolo dei fratelli Gallagher aveva fatto sapere che il singolo che avrebbe anticipato il disco sarebbe stata una canzone intitolata "Not for sale": alla fine, però, la scelta è ricaduta su un altro pezzo, "Wall of glass", disponibile da oggi, venerdì 26 maggio - ecco, qui, sotto, un'anteprima:

"Wall of glass" è la canzone che effettivamente rappresenta il debutto discografico come solista di Liam, che dopo lo scioglimento degli Oasis aveva formato un'altra band, i Beady Eye, con la quale ha pubblicato due dischi: "Different gear, still speeding" del 2011 e "BE" del 2013. Oltre a pubblicare il nuovo singolo, il cantante ha anche annunciato un tour come solista in Regno Unito e Irlanda: il tour partirà il 30 maggio da Manchester e farà tappa anche a Londra, Dublino e Glasgow. In Italia, invece, Gallagher arriverà il prossimo settembre, per il concerto sul palco dell'Home Festival di Treviso