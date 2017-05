Buon sangue non mente. Suo fratello maggiore, Noel, in passato non aveva mancato di segnalarsi come castigatore del pop d'alta classifica, e lui - che pure non aveva esitato nel dargli del "sagaiolo" - pare aver intenzione di seguire le sue orme.

Intervistato dall'Evening Standard circa la sua nuova vita (artistica) da solista, Liam Gallagher si è espresso con parole di fuoco circa l'attuale scena musicale britannica. "Per quel che ne so, che il mio disco abbia successo o meno, qualche stronzo deve pure contrastare le cazzate, e quello stronzo sono io", ha spiegato il già frontman degli Oasis nel suo usuale registro: "Che sia Adele o Ed Sheeran - e di loro non me ne frega un cazzo - metà dei gruppi che si considerano guitar band sono in quel giro. Gli vanno a ruota. Queste fighette sperano nel delitto perfetto, perché oggi come oggi nessuno riesce a distinguere una pop band da una guitar band. Nessuno si incazza. Vanno alle stesse feste, escono insieme, bevono dallo stesso bicchiere, mangiano negli stessi cazzo di ristoranti e - ci scommetto - si vestono nello stesso modo per apparire allo stesso modo. Qualcuno deve reagire a tutto questo. E io lo farò".

L'esternazione assume contorni curiosi considerando che, per il suo debutto da solista, Liam Gallagher ha collaborato con Greg Kurstin, uno dei produttori di fiducia di Adele. La ragione l'ha spiegata lo stesso Liam Gallagher sempre all'Evening Standard: "Non sono capace di scrivere questi cazzo di pezzoni. Come autore sono limitato: non ho scritto 'Live Forever' [una delle più grandi hit degli Oasis, firmata dal fratello Noel, ndr], ma la cantavo. Mi considero un cantante rock che scrive strane melodie. Non sto dicendo di essere Bob Dylan".