Il trio britannico capitanato da Matt Bellamy pubblicherà (verosimilmente in tempo per la corsa agli acquisti natalizia) un cofanetto intitolato "Origin of Muse", che riguarderà i primi due album pubblicati dai Muse, "Showbiz" e "Origin Of Symmetry": lo riferisce l'edizione online del New Musical Express, citando l'emittente radiofonica Alt 98.7, alla quale i Muse hanno concesso un'intervista.

"Sì, quest'anno lo faremo, ci stiamo lavorando", ha spiegato Bellamy al dj Andy Harms: "Probabilmente sarà qualcosa a edizione limitata, con i primi due dischi inclusi in un unico cofanetto con l'aggiunta di rarità e dei demo dell'epoca. L'idea è quella di finirla per la fine dell'anno. Lo chiameremo 'Origin of Muse', perché di fatto è la 'storia musicale' di come siamo arrivati a 'Origin Of Symmetry'".

Harms ha domandato se, in vista del ventennale dalla pubblicazione del primo album "Showbiz", il gruppo abbia preso in considerazione l'eventualità di organizzare un tour celebrativo con la riproposizione dal vivo integrale del disco. "L'abbiamo già fatto con 'Origin Of Symmetry' per il decimo anniversario, e con 'Black Holes And Revelations', ma quando uscì, un paio di volte. Ci sono dischi che si prestano meglio di altri a scelte di questo tipo. 'Drones' potrebbe funzionare. L'abbiamo già fatto in passato, e lo rifaremo", ha spiegato Matt Bellany: "Io, almeno, mi sono divertito. Quindi sì, lo rifaremo".

I Muse hanno pubblicato da poco il nuovo singolo "Dig Down", che - al momento - non anticipa alcun progetto discografico più strutturato, benché il gruppo sia al lavoro su materiale inedito che potrebbe trovare la via per il pubblico (non necessariamente sotto forma di un album tradizionale) nel corso del prossimo anno".