Ai fan dei giganti dello stoner rock californiani - in astinenza discografica ormai dal 2013, anno di pubblicazione di "...Like Clockwork" - suoneranno come musica le parole riferite da Josh Homme all'emittente neozelandese Rock FM: intervistato dai dj della radio, il frontman dei Queen of the Stone Age ha confermato come il nuovo album sia ormai pronto per la pubblicazione, essendone stati terminati anche i lavori in post-produzione.

Benché non sia impreziosita dalla presenza di alcun ospite speciale, la prossima fatica sulla lunga distanza della band nata dalle ceneri dei Kyuss promette - almeno a sentire Homme - di non deludere le aspettative: "E' come una pantera nascosta tra gli alberi che salta fuori dall'oscurità per sferrare un attacco. E' veloce", ha spiegato il cantante, autore e polistrumentista, che ha poi chiarito la definizione - in verità piuttosto comune presso gli artisti in procinto di pubblicare un nuovo album - di "miglior disco della nostra carriera".

"Alla fine, questa espressione è solo un modo musicale per definire l'esistenza", ha detto Homme: "La cosa più importante che sto facendo è quella sulla quale sto lavorando. In mancanza di analogie migliori, ci scommetto sopra la vita. Se non rischi nulla, non otterrai mai nulla. Non voglio copiare me stesso, voglio solo provarci ancora una volta. E' questo che renda la cosa ogni volta eccitante".

Il disco - che, come da teaser pubblicato sul sito ufficiale del gruppo, potrebbe intitolarsi (o contenere un brano intitolato) "Twentyfive" - sarà anticipato da una serie di date che, per il momento, terrà impegnata la band tra i prossimi 22 giugno e 11 agosto tra nordamerica, Nuova Zelanda, Australia e Giappone.