Sia ci ha messo la voce, nella colonna sonora di "Wonder Woman", uno fra i film più attesi della stagione (uscirà in Italia l'1 giugno). La sua canzone si intitola "To be human", vede il featuring del cantautore, musicista e produttore discografico britannico Labrinth, ed è ascoltabile qui:

Recentemente Sia aveva contribuito, insieme a Pink, a "Waterfall", un brano dei duo di produttori norvegesi Stargate:

"Wonder Woman", diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot e Chris Pine, è ispirato all'eroina dei fumetti DC Comics. La prima londinese del film, fissate per il 31 maggio, è stata annullata in rispetto alle vittime dell'attentato terroristico di Manchester. Qui il trailer:

La colonna sonora di "Wonder Woman" è firmata da Rupert Gregson-Williams: ecco i titoli dei brani che la compongono

1. Amazons Of Themyscira

2. History Lesson

3. Angel On The Wing

4. Ludendorff, Enough!

5. Pain, Loss & Love

6. No Man’s Land

7. Fausta

8. Wonder Woman’s Wrath

9. The God Of War

10. We Are All To Blame

11. Hell Hath No Fury

12. Lightning Strikes

13. Trafalgar Celebration

14. Action Reaction

15. To Be Human – Sia (feat. Labrinth)