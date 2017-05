I Fab Four pubblicano la più ricca delle edizioni celebrative per il cinquantennale di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band". La super-deluxe edition per il cinquantennale di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" conterrà 34 frammenti musicali inediti e un booklet di 144 pagine con note originali dei Beatles superstiti Paul Mccartney e Ringo Starr.

Abbiamo provato per un attimo a far finta che fosse uscito nei negozi soltanto ora, ad ascoltarlo e “recensirlo” con orecchie vergini, senza preconcetti. Non ci siamo riusciti. Troppi e troppo forti i ricordi, le suggestioni, i riflessi condizionati, il peso della Storia. 50 anni dopo, ”Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles torna in una nuova versione, curata dalla Apple, in sei dischi.

