Netflix ha cancellato dopo una solo stagione 'The get down', la serie televisiva dedicata agli albori dell’hip hop newyorchese ideata dal regista australiano Baz Luhrmann. L’interruzione della serie è principalmente legata a problemi di produzione e alla bassa audience.

Come riportato da Variety, la produzione della serie è stata caotica e la sceneggiatura scritta e riscritta più volte. La serie, tra l’altro, con oltre 120 milioni di dollari è la più costosa della storia di Netflix.

Baz Luhrmann ha postato una lunga dichiarazione su Facebook spiegando perché fosse improbabile che la serie continuasse: "La pura verità è che io faccio film. E quando dirigi un film non ci può essere nient'altro nella tua vita. Per quanto riguarda il futuro dello show, lo spirito di ‘The Get Down’ e la storia che racconta...ha una vita propria. E continuerà ad essere raccontata da qualche parte, in qualche modo, da te, dai fan e dai supporters".

Lo scorso anno Luhrmann parlando con Variety disse: "Credevo di essere un po’ lo zio del progetto. Il meccanismo per creare spettacoli televisivi però non funzionava molto con questo progetto. Ad ogni passo del percorso non c'erano precedenti per quello che stavamo facendo. Il processo standard non funzionava, così, progressivamente, sono stato sempre più attratto al centro della cosa".