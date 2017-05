Alcuni migliorano con gli anni, altri non invecchiano così bene. Ce ne sono poi altri che all'inizio ti lasciano l'amaro in bocca, ma poi te ne innamori. Altri ancora li riconosci subito, ma poi ti stancano, a differenza di quelli che impari ad apprezzare col tempo. Tutti, in ogni modo, con le loro sfumature ci accompagnano nella nostra vita, legandosi indissolubilmente a ricordi che rimarranno per sempre.

Vini e brani musicali hanno tante cose in comune, e Omar Pedrini, che oggi compie cinquant'anni, se ne intende parecchio di entrambi, vantando in ambo i rami un'esperienza pluridecennale sia come produttore che come consumatore. Per festeggiare questo importante traguardo, il già leader dei Timoria ha deciso di regalarci una sua personalissima lista di abbinamenti tra vini e canzoni, per permetterci di gustare il meglio di entrambi in una sorta di degustazione guidata frutto di una passione maturata nel corso di una vita.

Mettetevi comodi, accendete le casse e tenete un bicchiere e un cavatappi a portata di mano. E se siete astemi... peccato: il regalo di Omar lo potrete gustare solo a metà. Tanti auguri, e cin cin! (continua)