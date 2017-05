Parte da Napoli il primo giugno il ‘Pizzicato Summer tour’ di Izi. Il rapper genovese presenterà in concerto i brani dell’album “Pizzicato” e quelli del suo precedente disco “Fenice”.

Dice del tour Izi: "Sono felice di intraprendere questa nuova tournèe live che mi porterà in giro per l’Italia per tutta l’estate. Sarà un lungo tour ora più che mai sono pronto per affrontare questa grande avventura dal vivo. La dimensione live è quella che preferisco e in questo tour sarò finalmente accompagnato da una vera band di musicisti al completo. Con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live ho in riservo tante sorprese che nelle varie tappe si alterneranno sul palco, insieme a me, dando vita ad uno show davvero esplosivo.”

Queste le date sino ad ora confermate:

1/06 - NAPOLI - Mates Festival – Ippodromo di Agnano

7/06 - BOLOGNA - Unipol arena

8/06 - MILANO - Time club

10/06 - NOALE (VE) - Night n day

10/06 - VICENZA - Area Spettacoli Foro Boario

17/06 - ARONA (NO) - La Rocca

24/06 - BRESCIA - Social club

29/06 - GALLARATE (VA) – Gallarate Summer Festival

1/07- VARAZZE (GE) - Bici Festival

6/07- ROMA - Villa Ada

12/07 - CATANIA - Afrobar

15/07 - RIMINI - Beky bay

22/07 - CATANZARO - Bahia

12/08 - MARINA DI RAVENNA - Touchè

26/08 - CUNEO - Balla coi cinghiali Festival