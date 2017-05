Randy Newman, a nove anni di distanza da “Harps and angels”, pubblicherà il 4 agosto (in vinile il 18 agosto) il nuovo album “Dark matter” (Nonesuch) che è stato anticipato dall’uscita del singolo “Putin”, dedicato, sin dal titolo, al politico russo.

Il disco è stato registrato nella natia Los Angeles per la produzione degli abituali collaboratori del 73enne cantautore californiano Mitchell Froom, Lenny Waronker e David Boucher. Curiosamente, anche il precedente “Harps and angels” era giunto a nove anni da “Bad love”.

Tracklist:

01 The Great Debate

02 Brothers

03 Putin

04 Lost Without You

05 Sonny Boy

06 It’s a Jungle out There (V2)

07 She Chose Me

08 On the Beach

09 Wandering Boy