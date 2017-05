Il 18 giugno 2013 dopo il concerto dei Kiss al Mediolanum Forum di Assago (Mi) mentre stava smontando il palco sui cui si era esibita la band statunitense morì il 34enne egiziano Khaled Farouk Abd Elhamid.

Ora, a quattro anni di distanza, il tribunale di Milano – come riportato dalla edizione online del Corriere della Sera – dopo l’inchiesta svolta dal pm Nicola Balice per accertare di chi fosse la responsabilità della morte dell’uomo reclutato per svolgere il lavoro senza un regolare contratto, ha emesso la sua sentenza.

Questa la ricostruzione dei fatti: la Gapp 2002, la società americana degli artisti dei Kiss, per l’allestimento del palco aveva stipulato un contratto con la Barley Arts di Claudio Trotta. Che però per la fornitura della manodopera per il palco aveva firmato un contratto con la cooperativa Working Crew. Che però per la «somministrazione» di altri operai aveva fatto un contratto con la cooperativa Work In Progress.

La Gapp 2002 viene assolta poiché società di diritto straniero. Barley Arts viene assolta poiché si è rivolta ad altra impresa in teoria adeguata. Work in Progress viene assolta perché per contratto il personale fornito operava ‘sotto l’esclusiva responsabilità, controllo e direzione di Working Crew. Responsabile dell’incidente è quindi indicata la Working Crew poichè sprovvista dei modelli organizzativi previsti dalla legge 231/2001, è condannata per l’illecito amministrativo dell’ente alla sanzione di 350 quote, cioè 90.300 euro, per aver ‘usufruito di una somministrazione irregolare di lavoro’ da cui ha tratto il ‘vantaggio economico’ del ‘non sostenere i costi della regolare assunzione dei lavoratori e della loro formazione’.