Un portavoce di Ronnie Wood dice che al chitarrista dei Rolling Stones è stato rimosso con successo un nodulo ai polmoni e che il recupero procede per il meglio. Wood, che il prossimo primo giugno compirà 70 anni, ha rilasciato una dichiarazione in cui ringrazia i medici per essere intervenuti tempestivamente ed avere rilevato il problema nelle sue fasi iniziali.

Wood non dovrebbe avere bisogno di ulteriori trattamenti, questo spiacevole contrattempo non influirà sui programmi del prossimo tour dei Rolling Stones che prenderà il via in Europa il prossimo settembre e che prevede una tappa italiana il 23 settembre a Lucca.