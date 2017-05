Snoop Dogg non solo non è mai andato via, ma ha prodotto anche importante hit negli ultimi tempi, basti pensare a “Young, wild & Free” del 2011 con Bruno Mars e Wiz Khalifa. Tuttavia per molti è solo un simpatico zio che è diventato nonno. Con questo “Neva Left” il rapper di Long Beach ci tiene a far sapere a tutti, che lu c'è e continua a far ottimo hip-hop. Accompagnati da una ventina di ospiti, Snoop sforna uno dei suoi dischi più piacevoli e freschi di sempre.

Se all'apparenza “Neva Left” potrebbe sembrare un disco di revival (la copertina lo ritrae 25 anni più giovane), dopo vari ascolti si rivela come un solido disco hip-hop che ti vien voglia di ascoltare e riascoltare ancora.

Leggi la recensione completa di "NEVA LEFT" cliccando qui