I Morcheeba saranno in Italia per due appuntamenti dal vivo nel corso del prossimo mese di luglio 2017. Il duo britannico si esibirà infatti a Bellaria Igea Marina e a Segrate.

Questi i live fissati:

Lunedì 24 Luglio 2017

Segrate (MI) @ Circolo Magnolia, via Circonvallazione Idroscalo, 41

Apertura porte ore 19.00 / Inizio concerti ore 21.30

Posto unico in piedi: 20 euro + prev.

Non è necessaria la tessera ARCI per accedere al concerto

Giovedì 27 luglio 2017

Bellaria Igea Marina (RN) @ SullaSabbia c/o Beky Bay, via Alfonso Pinzon

Posto unico in piedi: 22 euro + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone (sito e punti vendita) da lunedì 28 maggio.