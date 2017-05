Morrissey, ex frontman degli Smiths, in seguito ai gravi fatti legati all'attentato avvenuto appena dopo il concerto di Ariana Grande di lunedì 22 maggio ha espresso la propria visione via social. E subito sono scattate le polemiche.

Moz, infatti, ha scritto di essere enormemente adirato per quanto accaduto a Manchester e ha aggiunto: "Perché le vittime non sono mai i politici?". Una frase decisamente populista che - come hanno notato molti - ad esempio non tiene conto del recente omicidio di Jo Cox, lo scorso anno. Inoltre Moz si è lamentato perché, a suo dire, il sindaco di Londra Sadiq Khan non condannerebbe con abbastanza veemenza lo Stato islamico.

Il post in questione è stato pesantememnte criticato da moltissimi, ma ha finito per essere condiviso decine di migliaia di volte su Facebook e ha ricevuto l'approvazione del rappresentante dell'estrema destra Milo Yiannopoulos.