Nessuna decisione ufficiale sul prosieguo del Dangerous Woman Tour" di Ariana Grande dopo la strage di Manchester costata la vita a 22 persone. Ma contariamente all'indiscrezione riferite dalla CNN nella giornata di ieri, non è per nulla certo che le date rimanenti vengano annullate, a partire dalla doppietta di Londra prevista per domani, 25 maggio e per il 26.

La storica testata dello show-biz Variety riporta, tramite una sua fonte, che il team della cantante sta ancora valutando la situazione, anche se la Grande sarebbe tornata a casa, in Florida.

Ieri il management della cantante americana si era limitato a far sapere che "nessuna decisione è ancora stata presa circa l'eventuale annullamento del tour". In calendario, ed in bilico, anche i prossimi concerti italiani 15 e 17 giugno rispettivamente a Roma e Torino.

Intanto, un effetto sgradevole della vicenda è che la cantante è diventata bersaglio della destra xenofoba statunitense. Un articolo di Vocativ, rilanciato in Italia da Dagospia, riporta una serie di post su Facebook, sui social media e su Reddit in cui Ariana Grande viene sostanzialmente accusata di essere parte in causa nella strage per via delle sue posizioni liberal, a favore del multiculturalismo, e contro Trump e le sue politiche di chiusura all'Islam. Il commento più gentile è "speriamo che le abbiano fatto cambiare idea" - vi risparmiamo gli altri.