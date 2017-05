Un (non specificato) problema di salute per Dolores O’Riordan costringe i Cranberries ad annullare la prima parte del tour europeo a supporto di "Something else", il disco con orchestra da poco pubblicato (qua la nostra recensione).

14 i concerti cancellati, dalla prima data di oggi 24 Maggio a The Sage a quella il 16 giugno ad Amsterdam. Salta quindi anche la data Milanese del 12 giugno agli Arcimboldi.

Questa la dichiarazione ufficiale del management e di LiveNation, promoter della band guidata da Dolores O'Riordan

Purtroppo la cantante ha avuto istruzioni dai medici di interrompere le attività per le prossime 4 settimane, per motivi di salute. Stiamo lavorando per cercare di riprogrammare i concerti, sarà nostra premura informare il pubblico di aggiornamenti in tempo reale. Posteremo il prima possibile i dettagli per ottenere il rimborso dei biglietti. Siamo molto spiacenti per qualsiasi disguido e delusione questo possa provocare nei fan, è stata una decisione presa a malincuore ma la salute di Dolores è più importante.

Rimangono confermate, allo stato attuale, la data con Eddie Vedder al Firenze Rocks e gli altri concerti di fine mese: 23 giugno - Postepay Sound, Anfiteatro Camerini, Piazzola sul Brenta (PD)

24 giugno - Firenze Rocks, Visarno Arena, Parco delle Cascine (+ Eddie Vedder), Firenze

26 giugno - Luglio Suona Bene, Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, Roma

27 giugno - Arena, Cattolica