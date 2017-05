Il 31 luglio 2012 è una data storica per i fan di Bruce Springtseen. All’Olympiastadion di Helsinki, il concerto finale del tour europeo di “Wrecking ball” sfondò per la prima volta nella sua carriera il muro delle 4 ore di durata: ad oggi rimane la performance più lunga del Boss, uno che di durate di concerti se ne intende.

Oggi quel concerto è disponibile in veste ufficiale, sul sito del Boss è l’ultima pubblicazione ufficiale dei “live downloads”. Si può comprare a questo indirizzo, a partire da 13 dollari.

La scaletta comprende chicche notevoli: rarità come una versione da 10 minuti della ballata soul “Back in your arms”, nonché ”Lose ends” e “Be true”; cover di John Fogerty e Jackie Wilson, “I don’t want to go home” (scritta da Little Steven per Southside Johnny), nonché "Twist and Shout" (con Jon Landau che suona la chitarra).

Non è invece compreso il set acustico “a sorpresa” di 5 canzoni che Springsteen fece nel pomeriggio (un’abitudine degli ultimi tour, quella di presentarsi a sorpresa qualche ora prima del set normale armato solo di chitarra acustica)

La pubblicazione arriva ad appena un mese quella della precedente: il concerto del 23 agosto del 2008 allo Scottrade Center di St. Louis.

Ecco copertina e scaletta del concerto di Helsinki.



Setlist:

Rockin' All Over the World

Night

Out in the Street

Loose Ends

Prove It All Night (con intro del ‘78)

We Take Care of Our Own

Wrecking Ball

Death to My Hometown

My City of Ruins

Does This Bus Stop at 82nd Street?

Be True

Jack of All Trades

Downbound Train

Because the Night

Lonesome Day

Darlington County

Light of Day

Shackled and Drawn

Waitin' on a Sunny Day

Back in Your Arms

The Rising

Badlands

Land of Hope and Dreams

We Are Alive

Born in the U.S.A.

Born to Run

Detroit Medley

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-out

I Don't Want to Go Home

Higher and Higher

Twist and Shout