In una delle pause del tour di celebrazione per i 30 anni del Joshua Tree Tour, partito 10 giorni fa a Vancouver, gli U2 sono passati da Jimmy Kimmel Live, talk show della ABC. La band ha parlato della tragedia di Manchester:

Odiano la musica, odiano le donne, odiano anche le ragazze, odiano tutto ciò che amiamo. Ieri a Manchester abbiamo visto il peggio dell’umanità. Ma anche il meglio: sconosciuti che si prendevano per mano e si aiutavano per strada. Manchester ha uno spirito indomabile.

Gli U2 hanno anche suonato due canzoni. Dopo l'intervista hanno eseguito “I still haven’t found what I’m looking for”, uno dei brani chiave del disco, che esce in una versione espansa di 4 CD venerdì 2 giugno (domani troverete su Rockol la recensione in anteprima).

La canzone è stata cantata con il Selah Gospel Choir, in una versione quindi simile a quel del concerto al Madison Square Garden nel 1987 (contenuta nella deluxe edition) e poi in “Rattle and hum”.

Ma soprattutto hanno suonato la canzone inedita che chiude i concerti, The little things that give you away”, che si può ascoltare per la prima volta non in versione “rubata” ai concerti, ma in versione ufficiale. La canzone, di cui si parla dalle prove di Vancouver, viene presentata come un’anticipazione di “Songs of experience”, il nuovo disco di studio che la band ha in cantiere da 3 anni, e rimandato per far spazio al tour e alla ristampa di “The Joshua Tree”