Best Union, la società alla quale il rocker di Zocca ha affidato la vendita dei biglietti, tramite VivaTicket, per il concerto-evento del prossimo 1º luglio a Modena, fa sapere tramite un cominicato stampa che gli ultimi 20.000 biglietti - messi in vendita alle ore 10 di ieri, martedì 23 maggio - sono esauriti in pochi minuti.