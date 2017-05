Nel 1997 i Negrita pubblicavano "XXX" l'album che li avrebbe resi noti al grande pubblico, quello degli inni generazionali di "Sex", "In un mare di noia" e "Ho imparato a sognare". Un disco nato nella campagna toscana e registrato a New Orleans, ideale ponte di collegamento tra due mondi distanti non solo geograficamente. Vent'anni dopo ecco una nuova edizione arricchita per raccontare un viaggio che ha segnato una svolta nella carriera del gruppo.

La scia di quanto “XXX” ha lasciato dietro in effetti è lunga, dimostrando come una via mediterranea e un po’ meticcia tra southern rock e blues era in effetti possibile anche divincolandosi dai canoni tracciati dai vari Litfiba e Ligabue. Al centro, le storie raccontate in prima persona, spontanee e dirette al punto da parlare direttamente alla pancia, senza paura di temerne i giudizi.

Leggi la recensione completa di "XXX 20TH ANNIVERSARY EDITION" cliccando qui