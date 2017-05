Il sanguinoso attacco perpetrato alla Manchester Arena nella tarda serata di ieri, lunedì 22 maggio, immediatamente dopo uno show di Ariana Grande, ha sconvolto il mondo della musica, emotivamente e non solo: mentre nel Regno Unito si moltiplicano le espressioni di cordoglio da parte delle star locali, gli artisti americani in tour nel Vecchio Continente stanno iniziando a prendere provvedimenti per prevenire eventuali ulteriori azioni di matrice terrorista.

E' il caso dei Guns N' Roses, che il prossimo sabato, 27 maggio, si esibiranno allo storico Slane Castle, storica venue che si prepara ad accogliere Axl Rose e Slash forte di una capienza stimata in 87mila unità: per assicurare lo svolgimento dello show in tutta sicurezza le autorità locali hanno disposto la presenza in loco di 400 agenti di polizia, ai quali si affiancherà un contingente di sorveglianza privata composto da 1200 operatori. Al personale addetto al monitoraggio dell'ordine pubblico saranno aggregate cinque unità di pronto soccorso e uno staff medico che disporrà di un vero e proprio ospedale da campo perfettamente funzionante.

Nel frattempo, una raccolta fondi organizzata dalla testata locale Manchester Evening News sulla piattaforma di crowdfunding JustGiving da destinare alle famiglie delle vittime dalla tragedia ha raccolto nel giro di poche ore la ragguardevole cifra di 630mila sterline: alle ore 22 (ora italiana) all'iniziativa hanno aderito 25mila donatori.