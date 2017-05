Verrà distribuito ai negozi a partire dal prossimo 30 giugno "Digital Distortion", la seconda prova in studio sulla lunga distanza della rapper di "Bounce": a svelarlo è stata la stessa Iggy Azalea nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente Web Goom Radio.

La notizia arriva dopo un periodo di incertezza durato più di un anno riguardo al nuovo album dell'artista australiana, che - pur essendo stato già anticipato da tre estratti, "Team", "Mo Bounce" e "Switch" - fino a pochi giorni fa non era ancora stato affidato ad alcun partner discografico: la Azalea era entrata infatti in polemica con la sua etichetta - la EMI/Virgin - dopo il rifiuto, da parte della casa discografica, di finanziare un video per il brano "Azilion", in origine pensato come singolo apripista del nuovo lavoro ma in seguito pubblicato in autonomia sul Web dalla cantante.

Le prime notizie relative a "Digital Distortion" risalgono addiruttura ai primi di agosto del 2015, quando Iggy Azalea annunciò di essere a buon punto con le registrazioni e di aver programmato la pubblicazione del primo singolo per i primi giorni del 2016, cioè poco meno di un anno e mezzo fa.