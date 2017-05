Due giorni fa vi davamo conto dell’intervista rilasciata da Brian May al Sunday Times Magazine. Ebbene, il chitarrista dei Queen, come riporta Teamrock, non è rimasto molto soddisfatto dal lavoro fatto dalla testata britannica. Lui dice di aver dato al giornale l’esclusiva per utilizzare testo e immagini tratti dal suo nuovo libro ‘Queen in 3D’ e aveva accettato quella intervista per discutere della pubblicazione, ma le cose, a dir suo, non sono proprio andate per il meglio.

Dopo aver visto l'edizione stampata, May ha accusato il supplemento del Sunday Times di avere concentrato il proprio focus sulle solite ’vecchie cose’ riguardanti il passato della band piuttosto che sul libro, per questo motivo ha definito quell’articolo ‘un pezzo di opportunismo giornalistico amatoriale’.

Scrive May sul suo sito: "Abbiamo dato al Sunday Times l'esclusivo uso di tutte le fotografie del libro. Ne hanno usate solo due, una l’hanno riprodotta non molto più grande di un francobollo. Il resto dell’articolo è stato illustrato con scatti riciclati solo sa Dio da dove”.

Continua May: "L'apertura dell’articolo dice, ‘Tragedia, dissolutezza...e nani’. Nessuna di queste vecchie cose trite e ritrite fanno parte del libro o sono state discusse nell'intervista. Questa donna è venuta a casa mia, ha fatto finta di essere una fan che voleva scrivere un bel pezzo sul libro, come concordato, poi se ne è andata e ha invece scritto un cumulo di sciocchezze sensazionalistiche. Sono arrabbiato e disgustato. Era da molto tempo che non vedevo un giornalismo così crudele e che non vivevo un così grande tradimento della mia fiducia. Gente, ignorate questa spazzatura, il libro non è niente di tutto questo."

Chiude laconicamente May: "Penso che il peggio di tutto ciò è che la gente leggerà l’articolo e penserà che sia farina del mio sacco. Penseranno che questo è il modo in cui io vedo le cose e che di questo si parla nel libro. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità."