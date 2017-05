Pop, punk, power pop, melodie e chitarre. Il punk patinato e super-pop all'italiana, fatto dai maestri del genere, ricompare sullo scacchiere dopo una quindicina d'anni di assenza. Il tocco e il mestiere ci sono sempre, ma i tempi sono cambiati. Come è, quindi, ascoltare un disco del genere nel 2017?

Senzabenza: i papà del flower punk rock (un movimento tutto italiano, da loro inventato nei primi anni Novanta). Sono stati una delle band più promettenti del panorama nazionale in ambito punk/pop punk, con tutti i numeri e le carte in regola per diventare magari non dei big, ma almeno una realtà solida e riconosciuta… eppure non li abbiamo mai visti (a parità di esempi tipo Prozac +, tanto per citare un nome non esattamente contiguo, ma simile per sensibilità musicale e collocazione temporale) assurgere all’onore delle classifiche o della fama leggermente più mainstream.