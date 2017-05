Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato stampa: come riportato, il nome "Articolo 31" è oggetto di una contesa legale. Dopo un'esibizione al Primo Maggio di Bologna, Vito Perrini, meglio conosciuto come Dj Jad, storico sodale di J-Ax negli Articolo 31, è stato infatti diffidato dall'utilizzare il nome del suo vecchio gruppo dall'ufficio legale di Best Sound, l'etichetta che pubblicò gli album del duo hipo hop di "Strade di città".

Il comunicato inviato alla stampa annuncia infatti un tour come "Articolo 31" nel titolo, definiti "Articolo 31 2.0" nel corpo, "una crew di sei elementi, quattro musicisti e due voci, una femminile ed una maschile", senza sostituire J-Ax.

J-Ax è intervenuto qualche giorno dopo affermando: “Per quanto mi riguarda dico ufficialmente ‘fai quello che vuoi, tieniti il nome, da oggi per me questa faccenda degli Articolo 31 è finita sul serio e mi dispiace perché so quello che gli Articolo hanno costruito e ciò che rappresentano nella memoria di tanti”.

Gli Articolo 31 ritornano: tour (prossima data il 25 maggio), singolo a giugno e album in autunno.

Ritornano gli Articolo 31 e ripartono da Dj Jad con un tour nazionale ed un album in autunno, che sarà anticipato da un singolo a giugno.



Gli Articolo 31 ritornano, e lo fanno con un tour nazionale e un album (in uscita in autunno) che sarà anticipato da un singolo che, assicura Dj JAD, “spiazzerà e sorprenderà il nostro pubblico”: ufficialmente inaugurato a Bologna, in occasione dei festeggiamenti del 1° maggio, il nuovo progetto Articolo 31 – 2.0 viene riproposto dall’ideatore e co-fondatore Vito Perrini in arte DJ JAD, accompagnato in questa avventura da una crew di sei elementi, quattro musicisti e due voci, una femminile ed una maschile.



Il tour, partito da Bologna, proseguirà per tutto lo stivale: lo show durante ogni data attraverserà nuovi e vecchi brani riproposti in una chiave diversa e contaminati dall’energia di generi come il funky, il raggae e lo ska. Il tour anticipa l’uscita del nuovo disco previsto per l’autunno 2017 che conterrà sei grandi successi con nuovi arrangiamenti e sei inediti. Qui il teaser estratto dal live del Primo Maggio a Bologna:

https://www.youtube.com/watch?v=ArM3CdaMwIY&feature=youtu.be



Il progetto di DJ JAD per i “nuovi” Articolo 31 non parte dall’idea di un nuovo front-man che sostituisca J AX ed il ruolo che lo stesso ha rappresentato per il passato e l’importanza del gruppo, ma nasce dal principio che questo progetto possa crescere attraverso sempre nuove collaborazioni a secondo dell’esigenza artistica del momento. Alla base c’è il bisogno profondo di DJ JAD di rimettersi in gioco per gli ideali da sempre sostenuti e per la sua visione della musica nel rispetto della storia di un “marchio”, che ha assunto oggi una dimensione nuova e moderna.



Queste le primissime date del tour (il calendario è in continuo aggiornamento):

25 maggio - Enna - Cittadella Università Kore

30 giugno – Solarussa (OR) – Piazza Berlinguer

05 agosto – Valentano (VT) – Località Terrarossa

06 agosto – Civita di Oricola (AQ) – Piazza San Pio da Pietralcina

10 agosto – Laigueglia (SV) – Club La Suerte (in trio acustico)

14 agosto – Capo D’Orlando (ME) – Piazza Matteotti

25 agosto – Biasca (Svizzera) – Piazza Centrale

02 settembre – Lodè (NU) – Piazza Villanova