La voce dei Bachi da Pietra Giovanni Succi ha voluto omaggiare la centesima edizione del Giro d’Italia ciclistico con la canzone “Il giro”. Per Rockol si è recato nel negozio di biciclette di un amico e ce ne ha regalato una versione acustica #NoFilter.

Questo il commento di Giovanni al suo brano: "’Il giro’ racconta di cose che tornano e così ho preso la chitarra e sono tornato alla bottega del mio amico Gianfranco in via Tripoli a Nizza Monferrato. Abbiamo parlato del Giro, dei suoi cimeli, di come va la vita. Ho ritrovato in un angolo dell'officina la mia prima bici da corsa: "...che grinta 'sto ragazzino, diventerà un corridore professionista e vincerà il Giro", diceva mio nonno. Non è andata così. Ma oggi, di qui, passa il giro”