Nel corso del Festival di Cannes in svolgimento, sono stati svelati i vincitori del concorso per videomaker indetto da YouTube con la collaborazione di Elton John e del suo co-autore storico Bernie Taupin.

In pratica si richiedeva ai partecipanti di girare nuovi video per tre vecchi successi della voce di "Candle In The Wind"; "Rocket Man", "Bennie and the Jets" e "Tiny Dancer".

Il musicista è entusiasta del risultato e ha commentato: