La band guidata da Hayley Williams torna sulle scene con un nuovo album di inediti, dopo quattro anni di silenzio. Il disco si intitola "After laughter" e segna una rottura rispetto al passato, a livello di suoni: lo abbiamo ascoltato, ecco cosa ne pensiamo.

Alla fine, dopo essere rimasti in silenzio per quattro anni, i Paramore ce l'hanno fatta ad uscire dallo studio con un nuovo disco. E nelle canzoni di questo album Hayley Williams canta proprio di questo essere rimasta comunque ottimista nonostante le avversità: "After laughter" è un disco più colorato, acceso e vivace rispetto ai precedenti lavori dei Paramore. Anche a livello di suoni: se già l'album del 2013 aveva visto la band abbandonare in parte le sonorità più punk dei primi lavori in favore di un alternative-rock condito da sprazzi di elettronica e pop, "After laughter" è un "trionfo del pop".