Compirà 50 anni domani, giovedì primo giugno 2017, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", ottavo album dei Beatles e capitolo cardine della pregiatissima discografia dei Fab Four: per celebrare la ricorrenza, che verrà suggellata dalla pubblicazione di una monumentale super deluxe edition da 6 dischi ricca di contenuti esclusivi e materiale inedito, Rockol pubblicherà nelle prossime ore uno speciale interamente dedicato all'album di "Getting Better" e "With a Little Help from My Friends".

Più che ripercorrere la storia del disco, nella monografia che abbiamo assemblato per il cinquantesimo anniversario di uno dei più importanti album rock di sempre troverete un profilo critico del lavoro, una selezione di recensioni d'epoca, approfondimenti su citazioni e omaggi tributatigli da altri grandi (e non) del rock e un personale "tribute album" con una cover significativa di ognuno dei brani che compongono il disco. Restate sintonizzati!