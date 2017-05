La band di "Junk of the heart", che era discograficamente ferma all'album in studio "Listen" del 2014, è appena tornata sulle scene con un nuovo disco, "Best of... So far": non si tratta di un album di inediti, ma - come il titolo lascia intuire - di una raccolta che contiene successi, rarità e alcuni inediti. Il disco è stato anticipato dal singolo "Be who you are", che potete ascoltare proprio qui sotto:

Il tour in supporto alla raccolta porterà i Kooks ad esibirsi anche in Italia: la band di Brighton arriverà nel nostro paese il prossimo 13 novembre, per un'unica data che sarà ospitata dal Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 26 maggio su TicketOne al prezzo unico di 27 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).