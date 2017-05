Nel corso dei suoi venticinque anni di carriera Nek si è esibito più volte sul palco dell'Arena di Verona: nel 2005 ci salì anche come vincitore del Festivalbar, con la sua "Lascia che io sia" (hit italiana di quell'annata). Ma un intero concerto come solista, in arena, il cantautore di Sassuolo non lo aveva mai fatto. E così, il concerto all'Arena di Verona di ieri sera, oltre a rappresentare la chiusura della branca primaverile del tour in supporto al suo ultimo album "Unici" (uscito lo scorso ottobre, qui la nostra recensione), ha rappresentato anche una sorta di festa per i primi venticinque anni di carriera di Nek e per i vent'anni trascorsi dalla pubblicazione di "Laura non c'è".

"È un sogno che si realizza, ho fantasticato l'idea trent'anni fa. È un impatto forte", ha detto Nek a Rockol nel backstage del concerto, che lo ha visto ripercorrere la sua carriera in quasi 30 canzoni (28, per l'esattezza). Il concerto si è aperto con "Uno di questi giorni", il singolo apripista di "Unici", e con uno dei suoi cavalli di battaglia, "Se una regola c'è" (correva l'anno 1998): in scaletta sia brani più recenti come "Fatti avanti amore", la cover di "Se telefonando" e "Congiunzione astrale", sia brani del passato come "Sei solo tu", "Sei grande" e "Se io non avessi te" (con cui ha chiuso il concerto).

Con Nek, sul palco, la band composta da Emiliano Fantuzzi (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria e percussioni), Chicco Gussoni (chitarra) e Lorenzo Poli (basso e synth). Ad un certo punto, al cantautore e ai suoi musicisti si è anche aggiunto J-Ax, ospite del concerto: il rapper ha duettato con Nek su "Freud", il singolo attualmente in rotazione radiofonica.

"Mi sento sempre uno studente davanti alla musica, perché non si finisce mai di imparare", ha detto Nek alle telecamere di Rockol, "se non c'è emozione non può esistere questo lavoro". Archiviata, con il concerto in Arena, la branca primaverile del tour, Nek tornerà ad esibirsi dal vivo a fine giugno, quando darà il via alla serie di concerti estivi ( qui il calendario aggiornato ): lo terranno impegnato fino a fine agosto. E poi? "Dopo lavorerò al prossimo album. Spero di realizzare una colonna sonora per un film. Per fortuna, i progetti non finiscono mai: io non voglio stare fermo".

SCALETTA:

"Uno di questi giorni"

"Se una regola c'è"

"Lascia che io sia"

"Questo so di me"

"Hey Dio"

"La voglia che non vorrei"

"Contromano"

"Io ricomincerei"

"Sei solo tu"

"Sul treno"

"Differente"

"Nella stanza 26"

"Dimmi cos'è"

"Sassuolo/Palmsprings"

"Freud"

"Sei grande"

"Almeno stavolta"

"Se non ami"

"Sto con te"

"L'anno zero"

"Congiunzione astrale"

"Mia"

"Se telefonando"

"Laura non c'è"

"E da qui"

BIS:

"Unici"

"Fatti avanti amore"

"Se io non avessi te"