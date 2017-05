Per celebrare i cinquant'anni dall'uscita dell'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", avvenuta l'1 giugno del 1967, l'emittente di Stato britannica, la BBC, ha allestito un'ampia serie di trasmissioni televisive e radiofoniche.

All'inizio di giugno, BBC Two trasmetterà "Sgt. Pepper's Musical Revolution", un nuovo documentario diretto da Francis Hanly, che conterrà materiale audio del tutto inedito: outtakes, conversazioni della band in studio, tracce strumentali e tracce vocali isolate e alternative takes. A curare e presentare il programma sarà Howard Goodall.

BBC Radio 2 trasmetterà due programmi: "Sgt Pepper Forever" e "Paul Merton on the Beatles". Scritto e prodotto da Kevin Howlett, il primo interviste a Paul McCartney, Ringo Starr, George Martin e Giles Martin, Peter Blake, Derek Taylor, Tony King (l'assistente di George Martin nel 1967), Mike Leander (l'arrangiatore di "She's leaving home"), John Peel, T Bone Burnett, Dave Grohl, Tom Petty, Jimmy Webb e Brian Wilson dei Beach Boys.

"Paul Merton on the Beatles", prodotto da Mark Hagen, è un programma diviso in quattro puntate, di cui la prima andrà in onda il 29 maggio, che sarà centrato sul "dopo Sgt Pepper", e la quarta cercherà di rispondere alla domanda "che album avrebbero pubblicato i Beatles dopo 'Let it be', se non si fossero sciolti?".

BBC Radio 4 Extra dedicherà l'intera programmazione del 3 giugno, dalle 9 del mattino alle 10 di sera, a una serie di speciali dedicati ad alcuni dei personaggi raffigurati sulla copertina di "Sgt. Pepper's".

Su BBC Radio 6 Music, Mark Radcliffe e Stuart Maconie condurranno una diretta di tre ore da Liverpool, dall'una alle quattro del pomeriggio del 15 giugno, trasmettendo una selezione della produzione musicale della città portuale inglese da "Sgt Pepper" ai giorni nostri.

Relativamente ad analoghe iniziative da parte delle televisioni e delle radio italiane, ancora non è stato comunicato nulla - il che, temiamo, significa che non si farà nulla, o quasi. L'unica eccezione della quale siamo a conoscenza riguarda Radio Uno Music Club, il programma quotidiano (in onda dalle 10 alle 10,30 su Radio Rai Uno) condotto e curato da John Vignola, nel corso del quale si tiene da oggi - ma già con l'eccezione di domani -

"una specie di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Party. Ascolteremo ogni giorno qualche frammento dei nuovi mix, ne parleremo con colleghi e amici (fra i quali i musicisti che ci verranno a trovare nel corso delle puntate della settimana) e finiremo venerdì, con una puntata completamente dedicata all'album"

spiega Vignola a Rockol, e poi continua:



"E' mia intenzione evitare grancasse particolari: R1MC ha già raccontato quell'album e quelle canzoni altre volte, quindi niente contenuti speciali o diversi dal solo, soltanto un memento su un disco che, cinquant'anni dopo, è in voga, così come l'anno in cui è uscito".

Se qualche radio o televisione ha in preparazione o in programma iniziative particolari sul cinquantenario di "Sgt. Pepper's", ce lo faccia sapere: lo segnaleremo.