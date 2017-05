E' tempo di shopping per la società guidata da Daniel Ek, ormai prossima alla quotazione sui mercati: Spotify ha annunciato l'acquisizione della startup francese Niland, progetto con base a Parigi definito dal colosso dello streaming svedese "rivoluzionario per come, tramite l'intelligenza artificiale, possa ottimizzare la scoperta di nuova musica presentando il contenuto giusto all'utente giusto".

Entro la fine del mese in corso la piattaforma dovrebbe presentare il bilancio relativo al 2016, che - secondo i maggiori osservatori internazionali - potrebbe far segnare 3 miliardi di dollari di utile a fronte di 300 milioni di perdite: se - come già anticipato - a Spotify dovesse riuscire la quotazione diretta sulla borsa di New York, il valore della società verrebbe rivisto al rialzo a 13 miliardi di dollari.