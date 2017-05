Fino ad ora nessuno dei musicisti più vicini a Chris Cornell si era espresso sulla sua morte, avvenuta lo scorso mercoledì notte. Ora i compagni della scena musicale di Seattle, che il mondo ha imparato a conoscere come grunge, hanno ricordato l'amico.

Il batterista dei Soundgarden (e dei Pearl Jam e dei Temple of the Dog) Matt Cameron, come riporta Alternative Nation, ha usato Facebook per dare il proprio addio al compagno di band: "Il mio cavaliere oscuro se ne è andato. Grazie per la grande quantità di gentilezza e amore ".

Il chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready, che ha condiviso con Cornell l’esperienza Temple of the Dog, ha detto al Seattle Times: "Chris Cornell ha dipinto con le sue canzoni l'oscurità e la bellezza della vita a Seattle. Chris significa molto per me, si è fidato di me per suonare nei Temple. Mi ha dato il sogno di suonare belle canzoni. Mi ha fatto entrare nel mondo della musica, qualcosa che volevo da quando avevo 11 anni. E’ un amico che mi mancherà. Mi manchi fratello."

I Pearl Jam hanno invece reso omaggio a Chris Cornell pubblicando sulla loro pagina Facebook una immagine del musicista scomparso con il suo cane.