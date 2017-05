E se la sedicesima edizione di "Amici" la vincesse un ballerino? Sì, lo sappiamo che da ormai qualche anno a questa parte - più precisamente dal 2011 - il serale ha due vincitori, uno per il circuito canto e uno per il circuito danza, ma resta sempre uno il vincitore assoluto del programma. Sono ben dieci anni che un ballerino non riesce a vincere il talent show di Canale 5: l'ultimo era stato Ivan D'Andrea, primo classificato nella quinta edizione, quando non c'era ancora la gara a due circuiti. Prima di lui solamente Leon Cino, vincitore nel 2004.

Negli ultimi anni la quota "danza", nella finale del talent show, è stata sempre molto inferiore a quella "canto": nel 2013, nel 2014 e nel 2016 in finale è arrivato un solo ballerino. Nel 2015, invece, due ballerine sono riuscite ad accedere all'ultima puntata, ma hanno avuto la sfortuna di trovare tra i finalisti due cantanti molto forti, Stash (e i suoi Kolors) e Briga. La semifinale della sedicesima edizione di "Amici", che è andata in onda su Canale 5 questa sera, sabato 20 maggio (qui la foto gallery con i momenti salienti), ha decretato l'accesso in finale di quattro concorrenti e due di questi sono ballerini, Sebastian Melo Taveira (nella foto in alto) e Andreas Muller.

I due dovranno vedersela con i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta: Mike Bird, che pareva uno dei candidati alla vittoria, non ce l'ha fatta a convincere giudici e professori nel ballottaggio tutti-contro-tutti. Anche se sono entrambi molto apprezzati dal pubblico di "Amici", nel corso delle varie puntate del serale Riccardo e Federica non sembrano essersi contraddistinti in maniera eccezionale rispetto agli altri finalisti come magari avevano fatto, nelle precedenti edizioni, Stash, Briga, Sergio Sylvestre, Elodie o Moreno: anche nella puntata di questa sera le loro esibizioni sono apparse un po' più sottotono rispetto a quelle dei due ballerini. I sondaggi in rete danno come favoriti alla vittoria proprio Federica e Riccardo, ma a decretare chi sarà il vincitore di questa edizione del talent show sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto: e siccome il pubblico non si è mai espresso nelle precedenti puntate, perché a votare le esibizioni dei concorrenti era solamente la giuria, è difficile prevedere chi vincerà "Amici".

Quello che possiamo prevedere è che la finale di "Amici" si preannuncia più avvincente rispetto a quelle delle precedenti edizioni. Proprio perché negli ultimi anni, in finale, è arrivato quasi sempre un solo ballerino (già decretato vincitore del circuito "ballo" in semifinale), nelle ultime edizioni l'ultima puntata del serale è stata nelle praticamente una puntata dedicata per lo più alla sfida finale del circuito "canto". Quest'anno, invece, i verdetti saranno due. E la sifda, anzi: le sifde, sono decisamente aperte.