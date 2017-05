Dopo essere diventato papà di Bear Payne, nato lo scorso marzo dalla relazione con la cantante Cheryl Cole, l'ex cantante degli One Direction torna alla musica e lo fa con il singolo che dà il via alla sua carriera come solista. Il brano si intitola "Strip that down", tra i suoi autori c'è Ed Sheeran, ed è un pezzo caratterizzato da sonorità un po' trap, un po' hip hop, un po' r&b (ad un certo punto compare anche Quavo, uno dei membri del trio hip hop dei Migos). Potete ascoltarlo proprio qui sotto:

"Se devo essere onesto, non è il mio genere di musica. Non è qualcosa che ascolterei, ma penso che abbia fatto bene a fare quello che voleva. È divertente pensare che Harry potrebbe dire la stessa cosa di me, perché lui non ascolta musica hip hop".

La canzone di Liam Payne è uscita a una settimana di distanza dalla pubblicazione del primo album solista di un altro ex cantante degli One Direction, Harry Styles. E proprio sull'ex compagno di band, Payne è stato chiamato ad esprimersi in una videointervista concessa a Music Choice, nella quale ha detto: