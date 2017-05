La colonna sonora di "You were never really here", il film diretto da Lynne Ramsay con protagonista l'attore Joaquin Phoenix, presentato al Festival di Cannes in questi giorni, è stata composta dal chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood. In concomitanza con la proiezione della pellicola al prestigioso festival cinematografico, arriva ora in rete un trailer del film, nel quale è possibile ascoltare un'anteprima delle musiche composte da Greenwood. Lo trovate proprio qui sotto:

Non è la prima volta che il chitarrista dei Radiohead compone per il grande schermo: nel 2007 ha firmato le musiche di "There will be blood" di Paul Thomas Anderson, nel 2012 quelle di "The master" e nel 2014 quelle di "Inherent vice".