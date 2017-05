Mentre fervono i preparativi per il concerto-evento di Modena, dopo aver rispedito nei negozi alcuni dei suoi album storici in formato vinile e in edizione speciale il rocker di Zocca fa un altro bel regalo ai suoi fan.

Uscirà il prossimo 9 giugno uno speciale box che contiene le 10 musicassette degli album in studio pubblicati da Vasco Rossi dal 1989 ad oggi, vale a dire tutti quelli usciti per EMI e Universal. Si va dalla musicassetta di "Liberi liberi" a quella della raccolta "VascoNonStop" (contenente, però, solamente i quattro brani inediti), passando per "Gli spari sopra", "Nessun pericolo... Per te", "Canzoni per me", "Stupido hotel", "Buoni o cattivi", "Il mondo che vorrei", "Vivere o niente" e "Sono innocente". Ovviamente tutte in versione rimasterizzata e in edizione limitata e numerata.

Nella confezione - su Amazon il prezzo è di 138 euro - è incluso un lettore di musicassette portatile dotato di una connessione USB che permette di convertire la musica delle cassette in file mp3 (non dispone di altoparlante, ma ha un'uscita audio jack standard per la connessione di cuffie e auricolari).

Ecco, qui sotto, alcune immagini della confezione: