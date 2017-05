È lui o non è lui? Anche se nessuno dei due l'ha annunciato e anche se Cosmo, sui social, fa il vago (ai fan, nei commenti su Facebook, risponde con un punto interrogativo), pare proprio che Jovanotti sia l'ospite d'eccezione del nuovo singolo del già frontman dei Drink To Me. La canzone si intitola "Sei la mia città" e anticipa il nuovo album in studio di Cosmo, il terzo come solista, l'ideale sequel di "L'ultima festa" dello scorso anno. Potete ascoltarla proprio qui sotto - e dai, si capisce che è Jovanotti che canticchia quel "cazzo se mi piaci", al minuto 2.17.

Ma come ci è finito Jovanotti nel pezzo di Cosmo? Galeotta è stata una cover di "L'ombelico del mondo", la hit di Lorenzo del 1995, che Cosmo ha realizzato lo scorso anno per festeggiare il decennale di 42 Records, l'etichetta per la quale incide. Più che una cover, bisognerebbe chiamarla rivisitazione: Cosmo ha completamente trasformato lo sfondo sonoro del pezzo di Jovanotti, indirizzando la canzone verso il mondo ella techno.