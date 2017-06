La prima rilettura integrale (o quasi) in assoluto dell'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" si deve a Peter Knight & his Orchestra, che già nel 1967 pubblicarono su etichetta Mercury una riesecuzione orchestrale dell’album quasi integrale – con l’esclusione di "Being for the benefit of Mr. Kite!" e "Fixing a hole". Peter Knight era il direttore d’orchestra che avrebbe dovuto arrangiare e dirigere gli interludi per il famoso disco che i Moody Blues si erano impegnati a registrare per coprire il loro debito con la Decca (alcune migliaia di sterline d’anticipo royalties). Nelle intenzioni l’album doveva essere una versione rock della "Sinfonia del Nuovo Mondo" di Dvorak: quello che invece alla fine risultò, con la collaborazione proprio di Knight, fu lo storico "Days of future passed" (1967).

La seconda rilettura integrale, ma non per mano di un solo interprete, è "Sgt. Pepper knew my father", realizzato nel 1988 a scopo benefico (a vantaggio dell’organizzazione “Childline”, che difende i bambini maltrattati) dal settimanale inglese "New Musical Express". Tutte le esecuzioni vennero registrate appositamente per il disco. Ecco la tracklist:



Three Wize Men, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”

Wet Wet Wet, “With A Little Help From My Friends”

Christians, “The Lucy In The Sky With Diamonds”

The Wedding Present con Amelia Fletcher, “Getting Better”

Hue & Cry, “Fixing A Hole”

Billy Bragg con Cara Tivey, “She's Leaving Home”

Frank Sidebottom, “Being For The Benefit Of Mr. Kite”

Sonic Youth, “Within You Without You”

Courtney Pine “When I'm Sixty-Four”

Michelle Shocked, “Lovely Rita”

The Triffids, “Good Morning Good Morning”

Three Wize Men, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)”

The Fall, “A Day In The Life”



La terza si deve ai Big Daddy, gruppo pop rock di Los Angeles specializzato nel rieseguire canzoni di successo in stile rock’n’roll anni ’50/primi ’60. Nel 1992, su etichetta Rhino, pubblicarono "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", rifacimento traccia per traccia del disco originario che a oggi è l’unica riproposizione integrale (cantata e suonata) dell’album da parte di un singolo artista o gruppo.

Altra cover estesa è "Orchestral Sgt. Pepper's", registrata per la Angel (un’etichetta classica del gruppo EMI) dalla Royal Academy of Music Symphony Orchestra. Pubblicato nel 1995, il disco è già da tempo fuori catalogo. Arrangiatore, produttore e direttore d’orchestra dell’album è David Palmer, che alcuni ricorderanno per la sua collaborazione con i Jethro Tull. Per la band, Palmer si occupò degli arrangiamenti degli archi fin dai primi anni ’70, prima di entrare a farne parte ufficialmente nel 1976 come tastierista: compare in "Too old to rock 'n' roll: too young to die!" (1976), "Songs from the wood" (1977), "Heavy horses" (1978) e "Stormwatch" (1979). Lasciò la band nel 1980 e fondò un nuovo gruppo, i Tallis, insieme a un altro fuoruscito dei Jethro Tull. In seguito si è dedicato alle riletture sinfoniche di brani rock, con album quali "A classic case", noto anche come "Classic Jethro Tull", "We know what we like" (Genesis), "The symphonic music of Yes", "Music of Pink Floyd" e, appunto, "Orchestral Sgt. Pepper's". Quest’ultimo, peraltro, non è una rilettura integrale dell’album originario: dalla tracklist mancano due brani, "Within you without you" e "Good morning, good morning". Nel 2004 David Palmer ha annunciato di essersi sottoposto a un’operazione chiururgica e di avere cambiato sesso. Oggi continua la propria attività musicale con il nome di Dee Palmer.



Nel 2001, su etichetta Spacious International, è uscito "Little help from my friends: A tribute to the 35th anniversary of the Beatles' Sgt. Pepper". Tutto quello che ne sappiamo è la tracklist:



Corey Jane Holt, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”

Ronny Elliott & The Nationals, “With a Little Help from My Friends”

Spacious International, “Lucy in the Sky With Diamonds”

Crabgrass Cowboys, “Getting Better”

(non indicato), “Fixing a Hole”

Pagan Saints, “She's Leaving Home”

Paul Reller & The Pimps Of Floribraska, “Being for the Benefit of Mr. Kite”

Ghetto Love Sugar, “Within You Without You”

Jennifer And The Venturas, “When I'm Sixty-Four”

Halcyon, “Lovely Rita”

Barely Pink, “Good Morning, Good Morning”

Boats, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”

Handshake Squad, “A Day in the Life”



Un’altra rilettura integrale di Sgt. Pepper’s si deve a un chitarrista di origini croate, Branimir Krstic ("Sgt. Pepper for classical guitar", Pineapple Music, 2004). Nato a Osijek, ha studiato musica a Colonia, in Germania, componendo fra l’altro musiche ispirate alle opere di Ernest Hemingway ("The hunter in the garden of Eden") e di Oscar Wilde. Trasferitosi negli Stati Uniti, a Baltimora, ha realizzato "Sgt. Pepper for classical guitar", spiega, “per ricatturare l’amosfera spirituale e intellettuale della musica del Ventesimo Secolo. Cercando di costruire musica per chitarra rimanendo fedele alle intenzioni del disco originario” (se volete assaggiare i risultati, http://branimir.net/Pages/Samples.html).

Datato 2006 è il "Sgt. Petsound's Lonely Hearts Club Band" accreditato a The Beachles. Si tratta di un mash-up, come ormai si dice della mescolanza di due dischi, in questo caso "Sgt Pepper’s" e "Pet sounds" dei Beach Boys. Lo ha confezionato il disc jockey e produttore texano Clayton Counts (per dettagli vedere http://claytoncounts.com/blog/the-beachles/) mixando a coppie le canzoni dei due album. La tracklist risultante è la seguente:



01. Wouldn’t Sgt. Petsound Be Nice?

02. You Still Believe in My Friends

03. That’s Not Lucy

04. Don’t Talk (Get Better)

05. I’m Fixing It, Dayhole

06. She’s Going Away for Awhile

07. Being for the Benefit of Sloop John B!

08. God Only Knows What I’d Be Within You

09. I Know There’re Sixty-Four Answers

10. Today, Rita

11. I Just Wasn’t Made For Good Mornings

12. Sgt. Petsound’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

13. A Day in the Life of Caroline

14. Runout Groove



Il disco dura una settantina di minuti, è reperibile nei siti peer-to-peer e non è stato realizzato a scopo di lucro, secondo l’autore, che ne ha anche preparato una copertina, ispirata a "Sgt. Pepper" per l’immagine e a "Pet sounds" per il logo. L’iniziativa, come si può immaginare, ha procurato parecchie grane legali all’autore, messo sotto tiro dai legali della EMI, etichetta di entrambi gli album. Chi ha ascoltato l’opera riferisce che, più che di una miscelazione, si tratta piuttosto della collisione rumorista, folle e incoerente, di coppie di canzoni.

Nel 2007, infine, il mensile britannico "Mojo" ha allegato al suo numero di marzo un remake completo di "Sgt. Pepper" la cui tracklist è la seguente:

Simple Kid: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

Puerto Muerto: "With A Little Help From My Friends"

Circulus: "Lucy In The Sky With Diamonds"

Fionn Regan: "Getting Better"

747s: "Fixing A Hole"

Unkle Bob: "She's Leaving Home"

Bikeride: "Being For The Benefit Of Mr. Kite"

Stephanie Dosen: "Within You Without You"

Chin Up Chin Up: "When I'm Sixty Four"

Dave Cloud & The Gospel Of Power: "Lovely Rita"

The M's: "Good Morning Good Morning"

Simple Kid "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)"

Captain: "A Day In The Life"

bonus track: Eco & Te Bunnymen, "All you need is love"

Recentissima è infine la rilettura integrale curata dai Flaming Lips con ‘alcuni amici’, che trovate recensita qui.

Torna allo speciale di Rockol per i cinquant'anni di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles.