Il cantautore cosentino (ma romano d'adozione) Aiello ha eseguito una versione della sua "Come stai" - primo estratto dall'EP "Hi-Hello", in uscita il 26 maggio - solo piano e voce per Rockol. Ecco la clip della versione #nofilter del brano:

A proposito della performance, l'artista ha commentato: "Esattamente dove spesso mi ritrovo a scrivere nuove canzoni, in piena notte, a terra.. io e lei. Ne ha di anni questa pianola, eppure non riesco ad abbandonarla, le sono troppo legato, le sono troppo grato. Mi trovo nel soggiorno di casa, che poi è la stanza principale del mio piccolo nido romano, dove l'ispirazione trova la giusta pace e intimità e dove puntualmente riesco ad essere libero, completamente me stesso. Non suonavo 'Come stai', voce e piano, da una vita... Mi emoziono ancora, mi emoziona sempre. Grazie dell'invito, Grazie Rockol".