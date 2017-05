I Muse hanno pubblicato oggi il nuovo singolo “Dig down” che, come da loro dichiarato, non farà per forza parte di un nuovo album ma, con tutta probabilità, è il primo di una serie di singoli che verranno condivisi in futuro.

In una intervista rilasciata a Zane Lowe Matthew Bellamy non ha parlato solo di Muse e dei loro futuri piani discografici, ha infatti rivelato che suo figlio – Bingham Hawn Bellamy avuto nel luglio 2011 insieme alla attrice Kate Hudson – andrà a scuola con i figli di Trent Reznor dei Nine Inch Nails e, scherzando (ma chi può dirlo?), ha aggiunto che i ragazzi insieme formeranno una band.

Ha detto Bellamy: “Mio figlio andrà in una nuova scuola con i figli di Trent Reznor, è piuttosto sorprendente. Vado fuori all’idea che il mio ragazzo formerà una band con i ragazzi di Trent Reznor, è incredibile ". Su cosa ne pensi al riguardo Reznor, Bellamy dice: “È giù. Non mi ricordo chi l’ha proposto per primo, ma è sicuro che succederà. Oppure potrebbero diventare dei compositori di colonne sonore, chissà? "