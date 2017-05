Nel primo pomeriggio della giornata di oggi è mancato, all’età di 83 anni, il conduttore televisivo e giornalista Daniele Piombi. Nato nel 1933 a San Pietro in Casale (Bo), iniziò la sua carriera, televisiva e radiofonica, in Rai alla fine degli anni cinquanta distinguendosi per il garbo e l’educazione mai venuta meno in anni di onorata professione.

Divenne un volto noto agli italiani negli anni sessanta legando il proprio nome alla conduzione di manifestazioni musicali come il Cantagiro, Un Disco per l’Estate e il Festival di Napoli. Ha condotto anche il Festivalbar e il collegamento dal Casinò per tre edizioni del Festival di Sanremo nel 1980, 1982 e 1983. E’ stato anche voce Rai per l’Eurovision Song Contest 1988 e 1989.

La moglie a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che “come ultime volontà ha voluto avere un necrologio sul Corriere della Sera con scritto: “Daniele Piombi, giornalista””.

Nella giornata di domani, come informa la sua pagina Facebook ufficiale, sarà aperta la camera ardente a Milano.