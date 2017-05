Uscirà il prossimo 18 agosto il nuovo album in studio dei Grizzly Bear, il quartetto di Brooklyn capitanato da Ed Droste. Il disco, intitolato "Painted ruins", vede il gruppo interrompere un silenzio discografico lungo ben cinque anni: i Grizzly Bear, infatti, non pubblicavano un nuovo album dal 2012, anno in cui uscì "Shields".

"Painted ruins", quinta fatica discografica di Droste e compagni, è frutto di due anni di lavoro: il quartetto ha cominciato a lavorare ai nuovi brani nel 2015. "Sarà più avventuroso a livello di sound", avevano detto i componenti della band a proposito del disco, due anni fa.

Il disco sarà il primo dei Grizzly Bear a uscire per RCA Records (i precedenti erano usciti per Warp). L'album conterrà 11 brani: tra questi anche i due pezzi che ne hanno anticipato la pubblicazione, "Three rings" e "Mourning sound".

I Grizzly Bear suoneranno per la prima volta le nuove canzoni nei concerti del tour che partirà il prossimo ottobre con una serie di date europee, per poi spostarsi negli States: al momento, non sono previste tappe in Italia. Ecco, di seguito, la tracklist di "Painted ruins".

"Waster acres"

"Mourning sound"

"Four cypresses"

"Three rings"

"Losing all sense"

"Aquarian"

"Cut-out"

"Glass hillside"

"Neighbors"

"Systole"

"Sky took hold"